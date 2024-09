Tout commence avec vous, grâce à votre expertise et votre vision. Le logiciel Revit nouvelle génération reflète des années d’étroite collaboration avec les architectes du monde entier. Grâce à votre aide, nous sommes en mesure de proposer un produit final encore plus efficace et intuitif, en adéquation avec vos besoins. C’est pourquoi nous avons élaboré une feuille de route publique interactive qui détaille les futures améliorations de Revit et les outils de contribution disponibles, comme le projet Revit Preview, le forum Revit Ideas et notre communauté sur la recherche et le développement de produits.