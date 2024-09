Autodesk propose plusieurs extensions Fusion 360 qui apportent des fonctionnalités supplémentaires au produit Fusion 360 de base. En combinant plusieurs extensions dans une solution intégrée destinée aux entreprises de développement et de fabrication de produits, Fusion 360 pour la fabrication se distingue des autres offres. Elle inclut plusieurs extensions (Machining Extension, Nesting & Fabrication Extension et Additive Build Extension) qui vous aident à donner vie à vos produits grâce à des fonctionnalités avancées d’usinage, de fabrication et d’impression 3D. L’offre inclut également Product Design Extension et Manage Extension, qui favorisent l’innovation en conception et facilitent la gestion des données entre les différents services et sites de votre entreprise.