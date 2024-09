Dans le monde de l’usine, le cloisonnement des équipes et l’utilisation d’outils disparates entraînent des conflits, des retards et des modifications. La modélisation d’usine intégrée connecte, organise et optimise toutes les phases des projets d’usine. Elle centralise la gestion des données et permet à tous les intervenants de travailler à partir d’une source de données unique en temps réel.

Découvrez comment un spécialiste en ingénierie a aidé des entreprises à numériser leurs processus pour gagner du temps et réduire les coûts grâce à la modélisation d’usine intégrée.