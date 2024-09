Applications pratiques de l’automatisation de la conception

Souhaitez-vous consacrer moins de temps aux tâches de conception et d’ingénierie répétitives, à la modélisation de fonctions standard ou à la configuration des produits selon des spécifications personnalisées ? Désirez-vous libérer du temps pour les projets à valeur ajoutée et innover afin de créer de meilleurs produits ? Avec l’automatisation, tout cela est possible.

Cette méthode permet de capturer et de réutiliser les connaissances ainsi que l’intention des ingénieurs. Grâce à l’automatisation, vous pouvez facilement exploiter la conception basée sur des règles sans aucune connaissance en codage.

Vous ne savez pas par où commencer ?

Découvrez comment la technologie iLogic intégrée à Inventor® permet aux ingénieurs d’exploiter l’automatisation pour :