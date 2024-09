Découvrez le nouveau processus d’échange contrôlé de modèles. Basé sur le cloud et le format de fichiers DWG dans Design Collaboration (un module de BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro), ce processus connecte le secteur des infrastructures dans Design Collaboration. De nouveaux workflows de collaboration permettent en outre aux utilisateurs de Design Collaboration d’échanger des données et de collaborer avec d’autres corps de métier.

Voici les avantages pour les équipes pluridisciplinaires, du génie civil, de la conception d’installations industrielles et les architectes du secteur AEC :