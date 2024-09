Vous pouvez vous abonner à AutoCAD de l’une des manières suivantes :

L'abonnement à AutoCAD vous permet d'accéder à AutoCAD for Windows et à AutoCAD for Mac, aux applications Web et mobiles AutoCAD, ainsi qu’à des jeux d’outils spécifiques pour chaque secteur, c'est-à-dire Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D et Raster Design (Windows uniquement).