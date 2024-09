Le magasin et le parcours client font l'objet de transformations importantes, en phase avec l'évolution des attentes et du contexte qui a bouleversé la façon dont nous organisons les espaces. Plus que jamais, le rapport que les clients ont avec "le point de vente" joue un rôle déterminant dans l'acquisition et la rétention pour les marques.

Alors que cette dynamique se précise, de nouvelles tendances continuent de s'affirmer et d'impacter la stratégie des distributeurs et de la chaîne de valeur du retail en posant plusieurs questions :

Quel rôle jouent la digitalisation et le jumeau numérique dans la modernisation de l'expérience client magasin ? Quelles sont les attentes en termes de parcours client pour les surfaces de vente ? Quelles sont les perspectives à considérer pour les rendre plus flexibles et adaptables aux évolutions du marché ? Quelle approche adopter pour inscrire les magasins dans une démarche plus durable ?