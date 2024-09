Pour les acteurs de l'aéronautique, de la défense et du spatial de nouveaux enjeux stratégiques ont émergé ces derniers mois. Dans le contexte actuel, la rationnalisation des processus métiers et la stratégie numérique doivent être motrices de compétitivité et nourrir les initiatives clés de l'entreprise. Impact carbone, performance des pièces, accélération et flexibilisation du cycle de production sont tant de sujets qui peuvent bénéficier d'une approche convergée de la conception à la fabrication.