Autodesk löysi samanlaisia osaajiin ja työvoimaan liittyviä kipupisteitä maailmanlaajuisessa 2023 State of Design and Make (englanniksi) -tutkimusraportissaan. Tutkimuksessa havaittiin, että tiloja, paikkoja, esineitä ja kokemuksia suunnittelevia ja toteuttavia yrityksiä edustavat johtajat sanovat, että osaajien houkutteleminen ja säilyttäminen on yksi heidän suurimmista haasteistaan.

Kilpailu osaajista kiristyy entisestään, kun työ itsessään on muuttumassa perusteellisesti: Autodeskin raportin mukaan 72 % yritysjohtajista sanoo, että työvoima on kehittynyt viimeisten kolmen vuoden aikana enemmän kuin edellisten 25 vuoden aikana. Tämän kehityksen vuoksi 90 % johtajista sanoo, että taitojen parantaminen on tärkeää heidän yritykselleen. Toinen 50 % sanoo palkkaavansa työntekijöitä, joilla ei ole tarvittavia taitoja, tarkoituksenaan kouluttaa heitä työhön.

Kaikki tämä vahvistaa osaajien merkitystä digitalisaatiohankkeissa. Vaikka yritykset voivat investoida suuria summia teknologian hankintaan, työkalut ovat tehokkaita vain, jos yrityksillä on riittävästi osaavia henkilöresursseja niiden käyttämiseen.