Arkkitehtuurin mukautuva uudelleenkäyttö tarkoittaa olemassa olevan rakennuksen muuttamista uuteen käyttöön: vanhentuneet rakenteet päivitetään rakentamalla entistä kestävämmin ja arkkitehtuuriperintöä säilyttäen.

Brittiläinen arkkitehtitoimisto Orms muutti Lontoon King's Crossin kaupunginosassa sijaitsevan 1970-luvun brutalistisen toimistorakennuksen nykyaikaiseksi boutique-hotelliksi nimeltään The Standard London.

Projektitiimin rohkean suunnitelman mukaisesti rakennukseen lisättiin kolme kerrosta. Tiimi käytti Revit-ohjelmistoa, 3D-mallinnusta ja digitaalista kaksosteknologiaa olemassa olevien perusrakenteiden säilyttämiseen, kolmen uuden kerroksen painon tukemiseen ja suunniteltujen energiajärjestelmien kestävyyden optimointiin.

Brittiläinen arkkitehtitoimisto Orms kunnosti ja uudisti vuonna 1974 rakennetun vanhentuneen toimistorakennuksen Lontoon vilkkaalla King’s Crossin alueella 266 huoneen boutique-hotelliksi nimeltään The Standard London. Kahta suurta rautatieasemaa vastapäätä sijaitseva rakennus on entinen kunnan virasto, jonka arkkitehtuuri edustaa merkittävää brutalistista tyyliä.

Ormsin tiimi vastasi hankkeen johtavana konsulttina ulkoarkkitehtuurin kuorirakenteesta ja rakennuksen ytimestä. Mukautuvan uudelleenkäyttömallin (englanniksi) avulla perukorjaushankkeessa säilytettiin mahdollisimman suuri osa olemassa olevasta rakennuksesta sen sodanjälkeisen arkkitehtuuriperinnön säilyttämiseksi. Rakennusta laajennettiin ja uudistettiin laajasti suunnittelemalla olemassa olevan rakenteen päälle rohkeasti kolme uutta kerrosta ravintolaa, baaria ja kattoterassia varten.

Perintörakennuksen uudistushanke on aina ainutlaatuinen – prototyyppejä ei ole olemassa. Revit-ohjelmiston, 3D-mallinnuksen (englanniksi) ja digitaalisen kaksosteknologian (englanniksi) avulla Orms sekä talotekniikka- ja rakennekonsultit Arup ja Heyne Tillett Steel loivat malleja rakennuksen erittäin monimutkaisista rakenteista, integroivat sen järjestelmät ja kartoittivat lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusratkaisuja kestävän kehityksen optimointia varten. Näiden teknisten työkalujen ja mukautuvien resurssiprosessien avulla tiimi muutti käytöstä poistetun rakennuksen moderniksi ja tyylikkääksi Lontoon-lippulaivaksi trendikkäälle kansainväliselle hotellikonsernille.

Katso videolta, miten Orms toteutti hankkeen arkkitehtuurin mukautuvalla uudelleenkäytöllä.

Christian Natterodt, kumppani-/projektiarkkitehti, Orms: Rakennusteollisuus vastaa kolmanneksesta maailman jätteistä. Emme voi purkaa ja rakentaa uusia rakennuksia jatkuvasti. Niitä voidaan mukauttaa ja muuttaa monenlaisissa hankkeissa, jotta rakentamisen hiilipäästöt vähenevät ja jotta saamme uusia kauniita rakennuksia.

The Standard London -hotelli on upea matkakohde. Hotellin luoma vaikutelma tuntuu kuin isolta lämpimältä halaukselta. Siksi ilon tunteen pitäisi välittyä myös sen arkkitehtuuriin.

Rakennus on 1970-luvulta. Se oli likainen ja aikaansa jäljessä. Yleensä sellaiset rakennukset halutaan purkaa. Miten voimme vähentää rakentamisen hiilipäästöjä entistä hyödyntämällä, säästää rakennuskustannuksia ja muuttaa rakennuksen, joka on myös osa paikallista historiaa, joksikin erityiseksi?

Andrew Middlebrook, johtava rakennesuunnittelija, Heyne Tillet Steel: Jokainen korjausrakentamisen kohde on erilainen ja siksi mielenkiintoinen. Lähtökohdat ovat aina erilaiset.

Natterodt: Rakennuksessa on betoninen runko, betoninen julkisivu ja kaksi kellarikerrosta. Tällaiset monimutkaiset muodot voidaan piirtää kaksiulotteisesti, mutta ne voi ymmärtää täysin vain kolmiulotteisesti.

Rakennusalalla ei ole prototyyppejä. Jokainen rakentamamme rakennus on sekä prototyyppi että valmis tuote.

[Autodesk] Revit-ohjelmiston ja 3D-mallinnuksen avulla voimme ymmärtää monimutkaisia muotoja paljon paremmin. Rakennuksen digitaalisen kaksosen (englanniksi) avulla voimme tarkastella kaikkia yksityiskohtia. Voimme käännellä sitä sekä koordinoida sen rakennesuunnittelijan ja kaikkien muiden kanssa ennen työmaalle siirtymistä.

Middlebrook: Selvitimme rakennuksen perusrakenteen mahdollisimman tarkasti, minkä jälkeen rakensimme Revit-ohjelmistolla täydellisen 3D-mallin (englanniksi). Sen avulla voimme säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevasta rakennuksesta.

Revit-ohjelmistolla voi määrittää materiaalien ominaisuuksia – kuten niiden sisältämät hiilipäästöt – ja siten määrittää, kuinka paljon hiiltä käytetään seuraavaksi.

Michael Stankiewicz, vanhempi koneinsinööri, Arup: Kunnostettavan rakennuksen suunnittelussa on välittömästi rajoitteita. Kestävän kehityksen seuraavan tason saavuttamiseksi on ymmärrettävä, miten lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, valaistus ja pienimmätkin yksityiskohdat toimivat. Lisäksi on suunniteltava tarkasti, miten energiaa käytetään tarvittaessa. Revit-ohjelmiston kaltaisen työkalun avulla voimme kartoittaa energiajärjestelmiä ja suunnitella erittäin tehokkaita rakennuksia.

Natterodt: Meidän on varmistettava, että tällä hetkellä rakennettavat rakennukset ovat mukautettavissa. Käytössä on oltava dokumentaatioita, jotka varmistavat, että elementtejä voidaan käyttää uudelleen.

Middlebrook: Kun yhteisen rakennushankkeen tietoja on jaettava muille nopeasti verkossa ja törmäystarkastelu on suoritettava, vain Revit mahdollistaa sen.

Christian Natterodt: Uudelleenkäyttö ja korjausrakentaminen ovat tulevaisuuden arkkitehtuuria. Aiempien aikakausien tarpeisiin suunnitellut rakennukset voidaan herättää henkiin, jotta niiden tulevaisuus turvataan seuraavalle sukupolvelle.