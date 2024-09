Mutta kaikesta digitaaliseen muutokseen liittyvästä hypestä huolimatta sen hyödyt eivät ole vielä jakautuneet tasaisesti. ”Alallamme edelleen vallitseva haaste on yhteistyökumppaneiden välisen yhteyden puute”, Smith sanoo. ”Kaikesta edistyksestä huolimatta alalla toimitaan usein edelleen eristyksissä, jossa toimittaja A tekee omaa juttuaan ja niin tekee myös toimittaja B.”

Smith sanoo, että yhteistoiminnan puute hankaloittaa studioiden tuomista yhteen työskentelemään projektin parissa. ”Kun teemme yhteistyötä Netflixin, DreamWorksin, Disneyn ja muiden yritysten kanssa, meidän on voitava jakaa tiedostoja. Mutta se on usein työläs ja manuaalinen prosessi. Meidän on tuotava tiedostot omaan työnkulkuumme ja jaettava ne sitten takaisin, kun työ on valmis. Tähän menetelmään on luotettu pitkään, mutta se on myös vanhentunut prosessi.”