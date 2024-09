New Tales from the Borderlandsista ei kuitenkaan tee merkittävää vain hahmot tai heidän tarinansa, vaan se, miten peliä pelataan. Toisin kuin perinteisissä peleissä, joissa pelaajat seuraavat ennalta määrättyä tapahtumasarjaa alusta loppuun, New Tales from the Borderlandsin pelaajat hallitsevat, mitä päätöksiä hahmot tekevät ja mikä heidän kohtalonsa on.

Gearboxin mukaan jokainen pelaajien tekemä valinta voi vaikuttaa tarinan etenemiseen, usein odottamattomilla tavoilla. Pelaaja voi kokea syviä, mukaansatempaavia tarinakohtauksia, minipelejä ja vapaakävelyjaksoja. Antamalla pelaajille mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka muokkaavat pelin hahmoja, ympäristöä ja tapahtumia, New Tales from the Borderlands tekee heistä luovia tekijöitä.

Mutta entä pelin todelliset luojat, 3D-taiteilijat ja animaattorit, jotka herättivät pelin eloon? Tällaisen mukaansatempaavan ja interaktiivisen pelin luomiseksi heidän oli tuotettava valtava määrä korkealaatuista sisältöä – ja vastatakseen markkinoiden kysyntään Borderlands-sarjan uudelle osalle heidän oli tuotettava se hyvin nopeasti. 15 animaattorin tiimillä oli vain kaksi vuotta aikaa tuottaa 12 tuntia elokuvallista pelisisältöä, kertoo Marion Guignolle, Gearbox Studio Québecin johtava teknisen suunnittelun animaattori.

”Yleensä kolmen tunnin tekeminen kestää kolmesta neljään vuotta”, sanoo Guignolle ja lisää, että on yksi syy, miksi hänen tiiminsä pystyi tuottamaan niin paljon sisältöä niin nopeasti, on automaatio.