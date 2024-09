”Kestävä kehitys on tärkein prioriteetti”, sanoo Charles Cambianica, Decathlonin edistyneen suunnittelun projektijohtaja, ”mutta tiedämme jo, että ekologinen suunnittelu ei riitä. Meidän on pyrittävä ekoinnovaatioihin, mikä tarkoittaa liiketoimintatapojemme uudistamista pienentämällä paitsi tuotekohtaisia CO2-päästöjä myös yrityksen maailmanlaajuista hiilijalanjälkeä.”

Itse asiassa yhä useammat tiloja, paikkoja, esineitä ja kokemuksia suunnittelevia ja toteuttavia yrityksiä edustavat johtajat sanovat tunnistavansa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan liiketoimintahyödyn. Autodeskin maailmanlaajuisessa 2023 State of Design & Make (englanniksi) -tutkimusraportissa 80 % vastaajista ilmoitti, että vastuullisuuskäytäntöjen parantaminen on hyvä pitkän aikavälin liiketoimintapäätös, ja sama prosenttiosuus sanoi, että asiakkaat painostavat heitä määrittelemään ja saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

”Pelkästään materiaalien muuttaminen ei riitä”, Cambianica sanoo, ”kyseessä on myös tapamme suunnitella, koska tavoitteenamme on pienentää kaikkien tuotteidemme hiilijalanjälkeä. Aiempaan tapaan verrattuna yritys on joutunut palaamaan lähtöruutuun jokaisen prosessin kohdalla.”