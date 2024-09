Nyt kun Mila on valmis, Angelini haluaa tuoda elokuvan tunnekokemuksen yleisöille kaikkialla. ”Palkintojen voittaminen on tietysti hienoa, mutta elokuvan jakaminen mahdollisimman monelle ihmiselle on tavoitteeni”, hän sanoo. ”Kun aloitin tämän projektin, Syyrian sota oli alkamassa. Ja nyt Taleban on palannut Afganistaniin. Ihmiset näyttävät aina taistelevan toisiaan vastaan, mutta toivon, että seuraava sukupolvi on herkempi.”

Tämä on se tuleva sukupolvi, jonka Angelini haluaa erityisesti tavoittaa. ”Ehkä sen näkee joku lapsi”, hän sanoo, ”tuleva diplomaatti tai poliitikko – joku, jonka on päätettävä, painaako isoa punaista nappia vai ei. Ehkä hän silloin muistaa kohtauksen Milasta ja harkitsee toisenkin kerran.”