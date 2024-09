Bravida, 100-vuotias pohjoismainen sähkö- ja mekaniikkaurakointiyritys, on käymässä läpi omaa digitalisaatioprosessiaan. Yritys voitti tarjouskilpailun ja solmi kaikkien aikojen suurimman sopimuksensa Tukholman E4-ohitustiehankkeesta, joka on 3,1 miljardin euron moottoritieprojekti Tukholman pohjoisten ja eteläisten osien yhdistämiseksi. Uusi ohitustie on 21 km pitkä ja suurin osa siitä tunneleissa. Bravida sai sopimuksen sähkö-, valaistus-, LVI-, jätevesi- ja palontorjuntajärjestelmien suunnittelusta ja asentamisesta. Pelkästään yhdessä E4-tunnelissa on 76 muuntajaa, 20 000 valaisinta ja 23 000 sprinkleriä.

Autodesk teki yhteistyötä Bravidan kanssa sen ottaessa käyttöön täysin digitaalista työnkulkua, joka tarjoaa merkittäviä tuottavuusparannuksia: Revitin ja BIM Collaborate Pron automaatio- ja pilviyhteistyöominaisuudet alensivat palveluiden kustannuksia 87 %. Bravida voi yhdistää 3D BIM -malleja Autodesk Platform Servicesin (aiemmin Forge) avulla, mikä antaa yhtiölle mahdollisuuden tehdä ennakoivaa ylläpitoa tulevaisuudessa. Omaksumalla digitalisaation Bravidan tiimit saavat mahdollisuuden luoda uusia valmiuksia ja työskentelytapoja.