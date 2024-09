Asuinrakentaminen ei siis tosiaankaan ota valoa huomioon sen ansaitsemalla tavalla. Vaikka valo tiedetään tärkeäksi, on myös opetus aiheen tiimoilta yliopistoissa vähäistä eikä asialle myöskään anneta tarpeeksi jalansijaa myöskään rakennuttajien ja arkkitehtien käyttämissä ohjelmistoissa.

Löytyykö syy valon ylenkatsomiseen budjeteista ja oikeiden työkalujen ja tietojen saatavuudessa?

Jos valon määrä otetaan huomioon jo suunnittelutasolla ja osana kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua, sen ei pitäisi vaikuttaa kustannuksiin. Suurempi vaikutus tulee näkymään kaupunkisuunnittelussa ja erilaisissa valinnoissa, kuten parvekkeiden malleissa, materiaalien väreissä ja ikkunoiden koossa.

Tietenkin valon huomioiminen vaatii myös sen osaamisen integroimista projekteihin – mikä voi olla koulutuksen vähäisyydestä johtuen haastavaa. Ongelmaan on onneksi kehitetty jo ratkaisu. Norjalaislähtöinen startup Spacemaker on nyt luonut tekoälypohjaisen ohjelmistonsa osaksi työkalun, jonka avulla valo-optimointi on aiempaa helpompaa.