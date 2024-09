Aurinkosähkön merkityksen kasvu näkyy jo rakennussuunnittelussa

... on kääntänyt katseet enenevässä määrin uusiutuviin energialähteisiin, joilla on merkittävä rooli energiasiirtymässä. Kiinnostus etenkin aurinkoenergiaa kohtaan on noussut ja pientuotanto lisääntynyt jo sen verran, että aurinkopaneeleita asentajineen joutuu jopa jonottamaan. Samalla Euroopan komissio on ehdottanut aurinkosähköä pakolliseksi miltei kaikille rakennuksille julkisista yksityisiin. Millä keinoin rakentajat voivat valmistautua tulevaan sääntelyyn jo tänä päivänä?

Rakennusalalla on vihreässä siirtymässä merkittävä rooli, sillä noin 40 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä syntyy nimenomaan rakennusalalla. YK:n arvioiden mukaan vuonna 2050 jo kaksi kolmannesta maapallon väestöstä asuu kaupunkialueella.