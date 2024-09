El diseño LEED Silver (pendiente) es inconfundiblemente de Touloukian Touloukian: ecológico y moderno sin parecer fuera de lugar. En the firm’s writeup of the project, Touloukian Touloukian habla sobre cómo encontrar una forma de integrar lo nuevo con lo antiguo: “Un aspecto básico de su moderna geometría son las sólidas cubiertas en voladizo, que llevan la vista hacia el histórico edificio Detroit G.A.R. y el césped elíptico del parque, así como una gran escalinata que lleva a una azotea alineada con el histórico edificio Book Tower”.

También ayuda que la integración urbana sea otra de las especialidades de la empresa, un aspecto que tiene que ver con su origen en Boston. En una ciudad innatamente histórica, cualquier reutilización de espacio o nueva construcción debe pasar por el proceso reglamentario de obtención de permisos. Diseñar para entornos urbanos con un espacio tan limitado requiere estudiar con detenimiento complejas legislaciones urbanísticas, revisar la normativa de diseño, hacer pruebas de resiliencia y analizar las condiciones y requisitos del patrimonio histórico. Ahí es donde el software de AutoCAD y el Architecture toolset software marcan la diferencia.