Tim Campbell

Las posibilidades proporcionadas por estas herramientas van más allá del mero diseño. Campbell reconoce que sigue trabajando con AutoCAD porque es «la plataforma más popular y la que garantiza una mayor compatibilidad», lo que convierte el trabajo colaborativo en algo tan sencillo como compartir un archivo. «Gran parte del tiempo me lo paso viajando, por lo que, sin AutoCAD, mi empresa no podría ser lo que es hoy en día», explica antes de señalar que, además de sus frecuentes viajes por motivos de trabajo, dos veces al año pasa una semana en París «para estar solo, empaparme de la ciudad y tomarme un respiro que me permita recargar las pilas».