Technica International | Historias de clientes | Autodesk

"Lo más complicado fue que las herramientas que usábamos no estaban integradas", afirma Assaad Hani, analista de negocios que lidera el proyecto 'Go Lean, Go Digital, Go Global'. "Dicho de otro modo, cada departamento trabajaba por su cuenta, con lo que los datos críticos no siempre se transferían como era debido. A menudo pasábamos los datos en hojas de cálculo, lo que dificultaba el control de versiones".

Por ejemplo, si un miembro del equipo de fabricación obtenía por error una versión anterior del diseño de un producto, esto generaba una cantidad considerable de rectificaciones. Sin una forma unificada de controlar la información de diseño y fabricación, la coordinación entre equipos no funcionaba de manera óptima.