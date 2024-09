Munden Fry Landscape Associates | Historia de cliente de AutoCAD | Autodesk

AutoCAD resulta determinante para alcanzar la precisión necesaria y garantizar la colaboración entre todos los actores implicados desde la fase de diseño hasta la construcción. En palabras de Fry, «nadie sabe lo que se necesita para materializar estos proyectos. AutoCAD nos permite reunir las capas que están "visualmente enterradas", como los sistemas eléctricos o de drenaje, con gran exactitud y precisión. Nos brinda las herramientas adecuadas no tan solo para conectar los distintos puntos, sino también para realizar cambios y controlarlos de forma eficiente. El nivel de precisión que nos permite alcanzar resulta totalmente novedoso».

“I depend on my team to use AutoCAD,” Fry adds. “Our projects are inherently complex; they are layered with lots of different disciplines. With AutoCAD, we can put all those layers together in a very precise and accurate way that we didn’t have in the past when we were only doing hand drawings. By using AutoCAD, we have the precision for all of the different components from mechanical to electrical, architecture and the landscape itself.”