Susan Etlinger es una experta mundialmente reconocida en estrategia digital, centrada en las áreas de inteligencia artificial, ética tecnológica y datos. Además de su trabajo en Altimeter, Susan es investigadora experta del Center for International Governance Innovation, un grupo de expertos independiente e imparcial con sede en Canadá, y miembro del Programa de Oradores del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En 2019, Susan fue nombrada una de las 100 mujeres brillantes en ética de la inteligencia artificial por Lighthouse3, una consultoría de investigación estratégica centrada en la inteligencia artificial. Su charla de TED, “What Do We Do With All This Big Data?” (¿Qué hacemos con todos estos macrodatos?) se ha traducido a 25 idiomas y se ha visualizado más de 1,3 millones de veces.