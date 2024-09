"Branchen har aldrig været mere robust," siger Coral Butler, gruppechef for digitalt aktiveret lean-projektrealisering hos det internationale arkitektur-, ingeniør- og byggefirma PM Group. For at tilpasse sig den hastige vækst indførte virksomheden med hovedkvarter i Irland en fireårig digital strategi med start i 2021. Køreplanen for øget anvendelse af teknologi fokuserer på skybaseret samarbejde og BIM-data (bygningsinformationsmodellering) ved hjælp af systemer såsom Autodesk Construction Cloud. Ved at tage udgangspunkt i dataindsigter og digitale arbejdsgange så PM Group, at den kunne levere projekter til kunder med større hastighed, sikkerhed, ensartethed og kvalitet.

Butler indrømmer dog, at teknologien alene ikke kan gøre den store forskel. PM Group erkendte, at for at skabe den ønskede effekt måtte man fokusere lige så meget på udvikling af talenter som på erhvervelse af teknologi. "Jeg har været i branchen i 20 år, og indtil de sidste fem eller seks år har jeg altid været mere fokuseret på den tekniske side af tingene," siger hun. "Men i takt med at jeg er blevet mere moden, er min påskønnelse af mennesker virkelig kommet i forgrunden. Mit fokus er på mennesker, fordi teknologi forbedrer det, folk gør."