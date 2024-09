Tilpasset genbrug af arkitektur er at omdanne en eksisterende bygning til ny brug - for at give nyt liv til forældede strukturer, bygge mere bæredygtigt og bevare arkitekturarven.

I Londons Kings Cross-distrikt omdannede et tilpasset genbrugsprojekt, der blev udført af det britiske arkitektfirma Orms, en brutalistbygning fra 1970'erne til et moderne boutique-hotel, The Standard London.

Med et dristigt design, der tilføjede tre etager til den eksisterende struktur, brugte projektteamet Autodesk Revit, 3D-modellering og digital twin-teknologi til at bevare kernen af den eksisterende bygning, understøtte vægten af de tre nye etager og designe energisystemer for at optimere bæredygtigheden.

I det travle King’s Cross-område i London renoverede og gentænkte det britiske arkitektfirma Orms en forældet kontorbygning fra 1974 og omlagde den til et 266-rums boutique-hotel, The Standard London. Den eksisterende bygning, der ligger over for to store jernbanestationer, var en tidligere kommunal bygning, der var bygget i den arkitektonisk betydningsfulde brutalistiske stil.

Som førende konsulenter i projektet var Orms-teamet ansvarligt for den ydre arkitekturskal og byggekernen. Ved hjælp af en tilpasset genbrugsmodel (engelsk) bevarede renoveringsprojektet så meget af den eksisterende bygning som muligt for at bevare dens arkitekturarv efter krigen. Derfra blev bygningen udvidet og omformet i vidt omfang med et dristigt design, der tilføjede tre nye etager til den eksisterende struktur, der skulle huse en restaurant, en bar og en tagterrasse.

Når kulturarvsbygninger genanvendes, er alle projekter unikke - der er ingen prototyper at følge. Ved at bruge Autodesk Revit, 3D-modellering (engelsk) og digital twin (engelsk).teknologi skabte Orms og MEP samt de byggetekniske konsulenter Arup og Heyne Tillett Steel modeller af bygningens meget komplekse strukturer, integrerede systemer og kortlagde løsninger til opvarmning, køling, ventilation og belysning for at optimere bæredygtigheden. Med disse teknologiværktøjer og tilpassede ressourceprocesser forvandlede projektteamet en forældet bygning til et moderne, stilfuldt London-flagskib for en trendy, international hotelgruppe.

Se videoen for at få mere at vide om, hvordan Orms håndterede dette tilpassede genbrugsarkitekturprojekt.

[Transkription af video]

Christian Natterodt, Associate/Project Architect, Orms: Byggebranchen er alene ansvarlig for en tredjedel af klodens affald. Vi kan ikke blive ved med at vælte bygninger og bygge nye. Der er mange forskellige projekter, hvor vi kan tilpasse dem, spare på miljøpåvirkningen og gøre dem til noget nyt og smukt.

Standard London er et af de fantastiske rejsehoteller. Hotellet lægger næsten sine arme om dig og giver dig et stort knus, og der er en følelse af glæde, der oversættes til selve dets arkitektur.

Bygningen er fra 1970'erne. En bygning, der er beskidt, en bygning, der ikke længere moderniseres. Det er normalt noget, mange gerne vil nedrive. Så hvordan kan vi spare det iboende kulstof, som ligger i selve bygningen, spare byggeomkostninger og gøre denne bygning, som også er en del af stedets historie, til noget helt specielt?

Andrew Middlebrook, Lead Structural Engineer, Heyne Tillet Steel: Hver retrotilpasning er anderledes og interessant som resultatet heraf. Der er aldrig præcis den samme tilgang hver gang.

Natterodt: Vi har en betonkerne med en betonfacade og to kælderniveauer. Disse komplekse former kan tegnes i 2D, men de kan kun forstås fuldt ud i 3D.

I byggebranchen havde du ikke en prototype. Alle de bygninger, vi bygger, er både prototype og det færdige produkt.

[Autodesk] Revit og 3D-modellering giver os mulighed for at forstå komplekse former langt bedre. Ved at bruge en digital twin (engelsk) af selve bygningen kan vi zoome ind på hvert enkelt aspekt. Vi kan rotere den, koordinere det med bygningsingeniøren og med alle andre, før vi overhovedet starter på byggepladsen.

Middlebrook: Vi har gjort så meget forarbejde for at finde bygningens kerne, og derefter byggede vi en komplet 3D-model (engelsk) med Revit. Og det har gjort det muligt for os virkelig at bevare så meget af den eksisterende bygning som muligt.

I Revit kan du knytte egenskaber til materialerne - f.eks. det iboende kulstof - hvilket giver os mulighed for at kvantificere, hvor meget kulstof der skal bruges.

Michael Stankiewicz, Senior Mechanical Engineer, Arup: Når vi designer bygninger i et genbrugsmiljø, er vi med det samme begrænset. For at nå dette næste niveau af bæredygtighed er vi nødt til at forstå opvarmning, køling, ventilation, belysning, de helt små detaljer og designe, hvordan man bruger energi, hvor det er nødvendigt. Et værktøj som Revit betyder, at vi kan kortlægge energisystemer og designe ekstremt effektive bygninger.

Natterodt: Vi skal sikre, at de bygninger, vi bygger nu, kan tilpasses. Vi skal have den dokumentation, der skal til, for at elementerne kan genbruges.

Middlebrook: Hvis vi har brug for at dele data på et fælles projekt i realtid online, og med kollisionskontrol, og bygge bygningerne sammen med andre, kan vi kun bruge Revit.

Christian Natterodt: Genbrug og retrotilpasning - det bliver fremtidens arkitektmæssige opgaver. Bygninger, der er blevet designet i en anden periode med andre aspekter, kan vi bringe tilbage til live for at sikre deres fremtid for den næste generation.