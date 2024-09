Tanken bag den nystartede virksomhed Kuhmute (udtales som det engelske ord "commute") i Flint, Michigan, opstod, da dens medstifter og CEO Peter Deppe bemærkede en stor ulempe ved den stigende popularitet af elektriske scootere: Disse sidste kilometer-mobilitetskøretøjer fyldte på fortove over hele byen. Kuhmute leverer organisationsstøtte og driftsstøtte til mikromobil transport i form af et netværk af ladehubs, hvor elektriske scootere, e-cykler, kørestole, leveringsrobotter og meget andet kan parkere og oplade.

Ved at bruge Fusion 360 og cloud-baseret samarbejde opdaterer og finjusterer Kuhmute-teamet konstant virksomhedens hubs, så de bliver mere robuste og pålidelige. Brugervenlig teknologi gør det muligt for dem at fokusere på hurtig idedannelse og gentagelse: at finde ud af, hvad de skal bygge, og hvordan de skal bygge det, dele og samarbejde om hardware og elektriske komponenter samt sende design til en 3D-printer for at fremstille prototyper. Med Fusion 360 som en "digital tråd", der samler produktionsprocessen, sparer Kuhmute tid og ressourcer, reducerer produktionsomkostningerne og arbejder mere bæredygtigt.