I stedet for at bede sine kunstnere om at komme til studiet bragte Jellyfish studiet til kunstnerne. Alle ville blive ved med at arbejde under samme tag –men virtuelt. "Vi har været i stand til at tiltrække mange mennesker på grund af vores teknologiinfrastruktur, der gør det muligt for os at ansætte folk rundt omkring i verden," siger Smith. "Medieselskaber er nødt til at overveje en spredt arbejdsstyrke, fordi der ikke er nok medarbejdere til at lave den mængde indhold, der bliver bestilt i dag."

Jellyfish har udvidet sine tidligere skift til at omfatte skyen og har digitaliseret hele sin kreative arbejdsgang ved hjælp af værktøjer såsom Autodesk Maya, MotionBuilder (engelsk), Mudbox og Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid). "For os betyder det, at man kan rekruttere talenter overalt og give dem fleksibilitet til at arbejde eksternt eller hybridt – alt efter hvad der gør dem mest produktive og hjælper dem med at balancere deres faglige og personlige liv."