Hyundai Motor Groups New Horizons Studio flytter grænserne for køretøjsdesign med Elevate – en bil, der kan gå. Det futuristiske køretøj kan omdannes til en maskine med fire ben, der kan bevæge sig tværs over forskelligartet terræn. Den kan således bruges af redningsmandskab under redningsaktioner og til at transportere personer med begrænset mobilitet. I samarbejde med designstudiet Sundberg-Ferar har teamet benyttet generativ designteknologi til at gøre denne konceptbil lettere og mere robust.