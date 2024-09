Men det, der gør New Tales from the Borderlands så bemærkelsesværdig, er ikke kun figurerne eller deres historier – det er, hvordan spillet spilles. I modsætning til traditionelle spil, hvor spillerne følger en forudbestemt rækkefølge af begivenheder fra start til slut, styrer spillerne i New Tales from the Borderlands, hvilke beslutninger figurerne træffer, og dermed hvad deres skæbne bliver.

Ifølge Gearbox kan ethvert valg, som spillere foretager, påvirke, hvordan historien udvikler sig, ofte på uventede måder, med dybe, medrivende historiescener, mini-spil og sekvenser, hvor spillere styrer figurerne. Ved at give spillere mulighed for at træffe valg, der former spillets figurer, miljø og begivenheder, gør New Tales from The Borderlands dem til skabere.

Men hvad med spillets egentlige designere, 3D-kunstnere og animatorer, som bragte spillet til live? At skabe et sådant medrivende og interaktivt spil krævede fremstilling af en masse indhold af høj kvalitet – og for at tilfredsstille efterspørgslen efter en ny version i serien Borderlands var de nødt til at fremstille den meget hurtigt. Ifølge Marion Guignolle, ledende teknisk designer/animator hos Gearbox Studio Québec, havde et team på 15 animatorer kun to år til at fremstille 12 timers spil i biografkvalitet.

"Det tager normalt tre til fire år at fremstille tre timer," siger Guignolle, som tilføjer, at der er en grund til, at hendes team var i stand til at fremstille så meget indhold så hurtigt: automatisering.