"Bæredygtighed er hovedprioriteten," siger Charles Cambianica, der er projektleder for avanceret design hos Decathlon, "men vi ved allerede, at miljøvenligt design ikke er nok. Vi skal stræbe efter miljøinnovation, hvilket betyder, at vi genopfinder vores måde at drive forretning på, og at vi ikke blot reducerer CO2 pr. produkt, men også virksomhedens globale CO2-fodaftryk."

Faktisk anerkender flere og flere virksomhedsledere over hele verden, som repræsenterer virksomheder, der designer og skaber steder, objekter og oplevelser, de forretningsmæssige argumenter for bæredygtighed. I Autodesks globale forskningsrapport 2023 State of Design & Make (engelsk) rapporterede 80 % af deltagerne, at forbedring af bæredygtighedspraksisser er en god langsigtet forretningsbeslutning, og den samme procentdel angav, at kunderne presser dem til at definere og opfylde bæredygtighedsmål.

"Det er ikke kun materialet, der skal ændres," siger Cambianica, "det er også vores måde at designe på, fordi vores mål er at reducere kulstoffodaftrykket for alle vores produkter. Sammenlignet med den tidligere måde at gøre tingene på har virksomheden været nødt til at gå helt tilbage til start for hver eneste proces."