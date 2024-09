Angelini havde næsten to årtiers erfaring som animator og historiekunstner, hvor hun arbejdede med store studier, herunder Dreamworks, Disney og Illumination, da hun besluttede at lave Mila i 2009. Det var et personligt projekt med to formål: "Jeg ville også vise, at jeg kunne instruere," siger hun. "Dengang var der ikke mange muligheder for en kvinde i Hollywood med accent, der gerne ville instruere."

Mila blev skabt for at repræsentere et barns oplevelse i en krigssituation på en måde, der fungerer på tværs af sprog og kultur. "Folk spurgte mig, hvorfor jeg lavede Mila i 3D i stedet for 2D. Jeg ønskede at placere publikum midt i kaosset af bombardementerne," siger Angelini. "Det har været vildt at lave filmen i 3D uden budget, med en høj kvalitet – for der er brug for mange mennesker, der er specialiseret i forskellige afdelinger, og produktionsprocesser, der reagerer meget hurtigt."