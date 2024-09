Bravida, som er en 100 år gammel entreprenørvirksomhed inden for elektrisk og mekanisk udstyr, der er hjemmehørende i de nordiske lande, befinder sig midt i en digital transformation. Firmaet vandt sin største opgave i forbindelse med projektet E4 Stockholm Bypass, et motorvejsprojekt til en værdi af 3,1 mia. EUR, der skal forbinde det nordlige og sydlige Stockholm. Den nye omfartsvej bliver 21 km lang, størstedelen i tunneler, og Bravida blev hyret til at udvikle og installere systemer til strøm, belysning, varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC), spildevand og brandslukning. Bare i én E4-tunnel er der 76 transformatorer, 20.000 belysningsarmaturer og 23.000 sprinklerhoveder.

Autodesk gik sammen med Bravida om at indføre en komplet digital arbejdsgang, der giver betydelige produktivitetsforbedringer: Funktioner til automatisering og cloud-samarbejde i Revit og BIM Collaborate Pro gav en omkostningsreduktion på 87% i forbindelse med tjenester. Virksomheden kan forbinde 3D BIM-modeller ved hjælp af Autodesk platform-tjenester (tidligere kendt som Forge), hvilket vil gøre det muligt for virksomheden at foretage prediktiv vedligeholdelse i fremtiden. Ved at udnytte digital transformation som en mulighed for at opbygge nye kompetencer er Bravidas teams ved at genopfinde deres måde at arbejde på.