Opdag bedre pladskoncepter. I enhver størrelsesorden.

Hvordan kan data give arkitekter dybere indsigt? Kan det hjælpe dem med at gøre selv de mest udfordrende byrum til noget langt mere værdifuldt? Det lykkedes for Arco da de designede kollegieboligprojektet i Malmi i Helsinki. Den 8400 m2 store bygning prioriterer bæredygtighed fra starten af, med et design, der bruger CO2-besparende løsninger som tagmonterede solpaneler og forskellige grønne områder.