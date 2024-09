Vor dreißig Jahren war das East Village in New York City noch deutlich düsterer und mehr von Industrie geprägt. Wendy Stevens lebte dort, hatte regen Kontakt zu Künstlern, arbeitete in einem Nachtclub – und war von einem künstlerischen Gedanken beseelt: Handtaschen aus Blech zu entwerfen.

Obwohl sie keinerlei Erfahrung in der Metallbearbeitung hatte, machte sich Wendy Stevens daran, das Handwerk zu erlernen. Sie erwarb das notwendige Werkzeug und fragte Klempner aus der Nachbarschaft um Rat. Mit der Zeit wurden aus ihren handgefertigten Handtaschen buchstäblich Kunstwerke, die in Museen ausgestellt und in der Vogue abgedruckt wurden.

1997 zog Wendy Stevens von New York City in das ländliche Pennsylvania, wo sie eine Scheune zu einem Studio für Produktion und Verkauf umfunktionierte. Sie führte ihr Unternehmen ganz ohne Hightech – bis zu einem verheerenden Brand vor 12 Jahren. Ihre gesamte Werkstatt und all ihre über die Jahre angefertigten Metallschablonen wurden zerstört; Zeichnungen davon existierten nicht. Als sie sich daran machte, ihr Geschäft wieder aufzubauen, traf sie den Inhaber eines Unternehmens, das Blech photochemisch ätzt (und inzwischen auch ihre Bleche bearbeitet). Er öffnete ihr buchstäblich die Augen.