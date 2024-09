Rokions Ansatz bei der Produktentwicklung beruht auf einer Kombination aus Autodesk Inventor für 3D-Modellierung und 2D-Dokumentation und Autodesk Vault für das Datenmanagement und als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und Fertigung. Der Prozess beginnt damit, dass die F&E-Abteilung von Cote eine ungefähre Modellierung in Inventor anfertigt, unabhängig davon, ob es sich bei dem Konzept um ein neues Fahrzeug oder die Erweiterung einer bestehenden Plattform handelt. Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Team allgemeine Übersichten, die zeigen, wie das Produkt aussehen und funktionieren wird, einschließlich vorläufiger Simulationen, um festzustellen, welche Steigung es bewältigen oder wie viele Personen es befördern kann.

„Die Stütze unseres Unternehmens ist seit jeher die Konstruktionsabteilung, in der wir eine Lösung für die Probleme der Kunden entwickeln“, erklärt Kipp Sakundiak, Hauptgeschäftsführer bei Prairie Machine, der Muttergesellschaft von Rokion. „Und genau hier kommen die Autodesk-Tools ins Spiel.“

Sobald das Konzept genehmigt wurde, nutzt das Rokion-Team das in Inventor erstellte 3D-Modell, um weitere Details hinzuzufügen und zu bestimmen, wo die einzelnen Bauteile in der Baugruppe hingehören. Von hier aus beginnt Cotes Team in Zusammenarbeit mit Herstellern, einen Prototypen zu entwickeln, der weiter getestet und evaluiert werden kann. Dadurch wird ein Revisionsprozess in Gang gesetzt, der in Vault nachverfolgt wird. Schließlich werden die endgültigen Details wie Kabelbaumrouten, Schläuche und Verbindungselemente gemäß den Montageanweisungen fertiggestellt.

Bei der Fertigung hilft Vault, die Konstruktionsabsicht bei der Metallfertigung und dem Schweißen 1:1 umzusetzen.