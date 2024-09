Beim Talentmanagement kommt es laut Butler nicht nur darauf an, das Richtige für das Unternehmen zu tun, sondern auch das Richtige für die Mitarbeitenden.

Das zeigt der anhaltende Fachkräftemangel in der AEC-Branche: In den USA gab es 2022 durchschnittlich mehr als 390.000 offene Stellen pro Monat - laut ABC ein Rekordwert. Fast jeder vierte Beschäftigte im Baugewerbe ist über 55 Jahre alt. Die Pensionierungswelle dieser Generation wird den Arbeitsmarkt in den USA nachhaltig beeinflussen. Statistics Canada berichtet, dass die Baubranche weltweit einen Rekord an offenen Stellen erreicht hat und das Office for National Statistics verzeichnet einen ähnlichen Trend in Großbritannien. Ähnliche Engpässe sind in der gesamten EU weit verbreitet, die zudem mit hohen Inflationsraten zu kämpfen hat. Auch Japan leidet aufgrund seiner alternden Bevölkerung unter dem Fachkräftemangel.