MUNDEN FRY LANDSCAPE ASSOCIATES

Die Stärken von MFLA liegen bei innerstädtischen Konzepten und in der Gesamtplanung, wie zahlreiche Projekte in der San Francisco Bay Area und im Ausland belegen. Das Einzigartige an diesem Projekt ist jedoch die enge Zusammenarbeit zwischen den Landschaftsarchitekten und dem Herstellungsprozess. „Ein Projekt wie dieses verläuft nicht immer linear“, sagt James Munden. „Es ist ein ständiges Hin und Her, wenn man Ideen entwickelt und sich schließlich das endgültige Design herauskristallisiert. AutoCAD bietet eine gemeinsame Plattform, die alle Beteiligten koordiniert und Vorgänge automatisiert. Sie vereint alle technischen Ebenen und sorgt für Genauigkeit, wenn mehrere Gruppen zusammen an einem Projekt arbeiten.“