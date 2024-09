Jetzt will Max Bögl chinesische Kunden vor Ort vom System überzeugen. Dafür baute das Unternehmen gemeinsam mit dem chinesischen partner Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co. Ltd. eine 3,5 Kilometer lange Demonstrationsstrecke in der südwestlich gelegenen chinesischen Provinz Sichuan, auf die das TSB eine Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h erreichen kann.

Die zwölf Meter langen und tonnenschweren Fahrwegsegmente aus Betonfertigteilen wurden vorab in Serienfertigung am Bögl-Sitz in Sengenthal in der Oberpfalz gefertigt. Auch das Fahrzeug wurde am deutschen Hauptsitz hergestellt. Die Fahrwegsegmente wurden mit Containern per Bahn über die Neue Seidenstraße nach China transportiert. Das Fahrzeug erreichte die chinesische Demonstrationsstrecke über den Luftweg.