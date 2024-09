MARTZ TECHNOLOGIES, INC.

Vor einigen Jahren sah sich Martz Technologies schon einmal AutoCAD und das Electrical Toolset an, nachdem ein neuer Ingenieurkollege diese Lösung zur Einhaltung von Standards empfohlen hatte.

„Wir haben das ausprobiert, aber zum damaligen Zeitpunkt konnten wir aufgrund der hohen Arbeitsbelastung nicht so viel Zeit investieren, wie unserer Meinung nach für die Lernkurve nötig gewesen wäre“, sagt Slusser. „Letztendlich fielen wir in alte Gewohnheiten zurück und blieben beim Altbekannten. Wir arbeiteten also weiterhin nach den zeitaufwändigen Methoden von früher.“

„Im vergangenen Jahr haben wir als Unternehmen die Entscheidung getroffen, den Umstieg auf AutoCAD und das Electrical Toolset in Angriff zu nehmen“, erzählt er weiter. „Angesichts der Funktionsvielfalt des Produkts war uns klar, dass wir die Einführungsphase beschleunigen mussten. Wir investierten also in Vor-Ort-Schulungen für unsere Planungsgruppe, die vom Autodesk-Partner Synergis Engineering Design Solutions durchgeführt wurden."