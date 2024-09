The LiRo Group: Ingenieurbau neu gedacht

LiRo ist ein renommierter Anbieter von Lösungen in Baumanagement, Ingenieurbau und Architektur, der immer wieder maßgeblich an Prestigeprojekten in den USA beteiligt ist ‒ etwa am Wiederaufbau von Lower Manhattan nach den Anschlägen vom 11. September 2001 oder auch am High Line Park in New York. Der Konzern hat eine eigene Abteilung für Virtual Design, Construction und Operations (VDCO), die sich mit der Abwicklung einzelner Projekte befasst. Aber nicht nur das: Durch die ständige Erforschung neuer Technologien wird sichergestellt, dass man im Bereich VDCO und BIM dauerhaft an der Spitze bleibt.

Zur effizienteren Dokumentation und Verbesserung der Entwurfsgenauigkeit ist BIM bei vielen Firmen mittlerweile Standard. Viel seltener jedoch werden BIM-Modelle für den Austausch mit externen Projektbeteiligten herangezogen. Stattdessen erfolgen die Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Fachbereichen und sogar die Übergabe oft immer noch über zweidimensionale Pläne. Nicht so bei LiRo.

Ihre Projekte zeichnen sich durch Zusammenarbeit und durch den Austausch von digitalen Projektinformationen und virtuellen Projektmodellen aus. Zusammenarbeit, Koordination, Visualisierung und Übergabe erfolgen direkt am 3D-Modell. Die VDCO-Abteilung hilft Bauherren bei der Ausarbeitung eigener Standards, Anforderungskataloge und Verträge für deren BIM-Projekte und bietet projektbasierte Unterstützung. Sie bietet auch Hilfestellung bei der Entwicklung von Strategien zur Integration und Implementierung von BIM-Verfahren ‒ sowohl an den eigenen Standorten als auch in der gesamten Lieferkette.