LAMMERS LUFTTECHNISCHE ANLAGEN GMBH & CO. KG

Das Planen von Anlagen hat in den vergangenen Jahren zugenommen, schildert Christoph Lammers, dabei ist die Rolle des Unternehmens von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Natürlich ist die Arbeit am Angenehmsten, wenn das Unternehmen früh im Planungsprozess involviert ist. Häufig wird es aber als Problemlöser hinzugezogen: „Da staubt’s. Bitte zeigt uns eine Lösung“, kann so ein Fall sein, beschreibt Christoph Lammers. Andere Kunden haben klare Vorstellungen und bringen riesige Anforderungskataloge mit. Was aber auffällt: In den vergangenen Jahren hat die Menge der Kundenanfragen für Planungsaufgaben deutlich zugenommen. Und dieser Aufgabe wird LAMMERS vor allem mit anschaulichen 3D-Scans und -Modellen gerecht.