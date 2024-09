Neben herkömmlichen Leistungen (Zeichnungen, technische Berichte usw.) gehören nun auch die folgenden Leistungen zum Angebotspaket:

Planungsphase

BIM-Abwicklungsplan (BAP)

3D-Teilmodelle (je Fachbereich) im IFC-Standardformat

Koordinationsmodelle und Qualitätsberichte

4D- und 5D-Modelle in Form von verschiedenen Arbeitsblättern, Berichten und Simulation

Bauphase

Bestandsmodelle im IFC-Standardformat mit verknüpfter Bestandsdokumentation, erforderlich für das Gebäudemanagement (zentrale Ablage für Bestandsdaten)

Koordinationsmodelle und Qualitätsberichte

5D-Modelle für Fortschrittsberichte und Controlling durch den Auftragnehmer und die Bauüberwachung

Eine der Hauptanforderungen, die durch den BIM Abwicklungsplan in den Modellierungsprozess und die Ergebnisse implementiert wurden, ist eine konsistente Definition von LoD (Level of Detail, Detailstufe) und LoI (Level of Information, Gehalt an Informationen). Die Klassifizierung von Tunnelbauelementen und Attribut-Tabellen wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunden (der Bauüberwachung und FM-Abteilung) erstellt und auf einem speziellen, projektspezifischen Eigenschaftssatz in Modellen integriert. Die Attribut-Tabellen werden im Laufe der Projektabwicklung weiterentwickelt und in die Modelle eingearbeitet.