Das New Horizons Studio der Hyundai Motor Group sprengt die Grenzen des Fahrzeugdesigns mit Elevate, einem Auto, das laufen kann. Das futuristische Fahrzeug auf vier Rädern verwandelt sich in eine vierbeinige Laufmaschine, die sich über verschiedene Geländeoberflächen bewegen kann – Rettungsdienste könnten damit bei Notfalleinsätzen bewegungsunfähige Personen transportieren. In Zusammenarbeit mit dem Designstudio Sundberg-Ferar setzte das Team die Technik des generativen Designs ein, um dieses Konzeptfahrzeug leichter und haltbarer zu machen.