Als sie sich 2009 entschloss, den Film Mila zu machen, hatte Cinzia Angelini bereits fast 2 Jahrzehnte Erfahrung im Animationsfilmbereich gesammelt, auch bei großen Studios wie Dreamworks, Disney und Illumination. Es war ein persönliches Projekt mit zweierlei Zweck: „Ich wollte auch zeigen, dass ich Regie führen kann“, sagt sie. „Damals gab es in Hollywood für eine Frau mit Akzent, die Regie führen wollte, nicht viele Möglichkeiten.“

Mila wurde geschaffen, um die Erfahrungen eines Kindes in Kriegszeiten auf eine Art und Weise darzustellen, die Sprache und Kultur überwindet. „Ich wurde gefragt, warum ich Mila in 3D und nicht in 2D mache. Ich wollte, dass das Publikum in das Chaos der Bombenangriffe regelrecht eintaucht“, so Angelini. „Den Film in 3D zu drehen, ohne Budget, mit hoher Qualität, war ein Wahnsinnsunternehmen – weil man viele Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen braucht, und Pipelines, die sehr reaktionsschnell sind.“