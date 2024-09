Digitale Transformation ist nur erfolgversprechend, wenn sie als strategisches Ziel für das gesamte Unternehmen definiert wird. So können von Anfang an alle Geschäftsbereiche und Abteilungen mit eingebunden werden. Die Akzeptanz für Veränderungsprozesse steigt dadurch an und es entsteht ein Teamgeist, der in die Zukunft gerichtet ist, anstatt den Status Quo zu zementieren. Unternehmen werden damit agiler, entscheidungsfreudiger und interessanter für innovativ denkende Kunden.