Der Change-Prozess hin zu digitalen Prozessen kann herausfordernd sein. Wie er erfolgreich gestaltet wird, erklärt der Geschäftsführer der Schweizer 3-Plan Haustechnik AG, Daniel Bührer, in unserer Case Study. Das eigene Bürogebäude in Winterthur war das erste große BIM-Projekt des Schweizer Ingenieurbüros. Bührers Fazit: „Selbst Mitarbeiter, die am Anfang skeptisch waren, sind von den neuen Möglichkeiten begeistert und können es sich nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten.“