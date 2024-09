Planen auf einer gemeinsamen zentralen Datenbasis – das ist der Schlüssel zu mehr Effizienz und gegenseitigem Verständnis. Sowohl zwischen den Planungsdisziplinen Architektur, Tragwerksplanung und TGA als auch zwischen den beteiligten Gewerken am Bau. Nicht zuletzt fühlt sich auch der Kunde stärker eingebunden. Er sieht am konkreten 3D-Gebäudemodell, wie sich sein Projekt entwickelt und bleibt auf Augenhöhe mit den Planern. Digitalisierung wird so zum Gewinn für alle Beteiligten.