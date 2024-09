Nehmen Sie an unserem Webinar The Road Ahead is Digital für den Straßen- und Autobahnbau teil. Darin sprechen Branchenexperten über Trends und Chancen für Ingenieurbüros, vermitteln Wissen über BIM und stellen Lösungen für Ihre alltäglichen Aufgaben vor, damit Sie in Zukunft noch bessere Projektergebnisse erzielen.