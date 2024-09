Welche Daten brauchen Architekten, um tiefere Einblicke zu gewinnen? Können Daten ihnen dabei helfen, selbst problematische Stadtgrundstücke in etwas Wertvolles zu verwandeln? Bei dem von ARCO entworfenen Malmi-Studentenwohnprojekt in Helsinki wurde genau das erreicht. Bei dem Gebäude mit einer Fläche von 8.400 m2 stand bereits bei der Planung Nachhaltigkeit an erster Stelle. Dabei kommen umweltfreundliche Baustoffe zum Einsatz, wie Solarmodule auf dem Dach und zahlreiche Grünflächen.