Die Transformation Ihres Schienennetzes

Die Anforderungen an den Schienenverkehr der Zukunft sind hoch. Die Bahn soll Emissionen senken, Staus auf den Straßen verringern, Städte und Regionen verbinden, und dabei pünktlich, zuverlässig und sicher sein. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Betreiber der Schienennetze die digitale Transformation in vollem Umfang umsetzen. Sie müssen stets auf alle relevanten Daten zugreifen können, um ihre Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen. Digitale Projektabwicklung und Zusammenarbeit in der Cloud gewährleisten eine zusammenhängende Verwaltung von Daten, Objekten und Personen. So können die Betreiber – gestützt auf Daten – jederzeit fundierte Entscheidungen treffen.