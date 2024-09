Die Zusammenarbeit in der Cloud ermöglicht eine neue Ära der Projektabwicklung, die auf einer gemeinsamen Datenumgebung basiert. Die zentrale Bereitstellung aller Planungsdaten in der Cloud ermöglicht allen Projektbeteiligten den Zugriff auf dieselbe Plattform – mit vollständiger Transparenz und präzisen Informationen in Echtzeit.